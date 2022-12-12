Официальные лица Турции: «Минниханов прилагает огромные усилия для расширения связей»

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Сегодня в Турецкой Республике состоялся бизнес-форум «Татарстан — Турция», организованный при участии Торгово-промышленной палаты Бурсы (BTSO). Мероприятие, в котором приняла участие татарстанская делегация во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, подробно осветило официальное информационное агентство Турции «Анадолу». «Татар-информ» приводит перевод выступлений официальных лиц Турции.

Заместитель министра промышленности и технологий Турции Хасан Буюкдеде, выступивший на форуме, отметил, что после визита главы ведомства Мустафы Варанка в Татарстан в 2019 году инвестиции в российский регион выросли.

«Объем инвестиций турецких инвесторов в Татарстан составил около 2,5 млрд долларов. Наши инвестиции присутствуют в проектах „Джошкуноз Алабуга“, Казанского вертолетного завода, „Хайат Кастамону“, „Шишеджам“, завода грузовых автомобилей „КАМАЗ“ и нефтеперерабатывающего завода. В качестве показателя достижения синергии (между сторонами — прим. Т-и) мы также видим, что растут и ваши инвестиции в нашу страну», — подчеркнул чиновник.

«Мы ощущаем сильное и тяжелое влияние санкций, введенных западным миром против России, на инвестициях турецких инвесторов в вашу страну. Но мы также знаем, что вы мобилизовались, чтобы оказать всевозможную поддержку в этом вопросе. Надеюсь, вы продолжите заботиться о наших инвесторах. Для нас также очень важно, чтобы вы позволяли им чувствовать себя в безопасности. Здесь я также хочу отметить, что мы, министерство, готовы оказать всю необходимую поддержку для увеличения взаимных инвестиций», — добавил Буюкдеде.

С эмоциональной речью выступил председатель правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Ибрахим Буркай. «Я искренне верю, что в период, когда международное партнерство формируется в новых форматах, мы наряду с существующими историческими, культурными и братскими связями между Турцией и Татарстаном углубим сотрудничество и в экономической области и достигнем этой цели. Татарстан с его выгодным географическим положением, богатыми природными ресурсами, квалифицированной рабочей силой, развитой промышленностью — это один из самых экономически важных регионов России. И то, что турецкий капитал находится на первом месте, составляя четвертую часть всех иностранных инвестиций в Татарстане, — это отдельный повод для гордости. Несомненно, очень важный вклад в то, чтобы объем турецких инвестиций приблизился к 3 млрд долларов, сделал господин Президент Минниханов, приложивший большие усилия для расширения экономических связей Татарстана с исламским миром и Турцией», — отметил он.

Кроме того, Буркай заявил, что среди задач, стоящих перед Турцией, присутствует наращивание торгового оборота с Россией до 100 млрд долларов в год, причем «Татарстан в этом вопросе занимает стратегическое положение».

По материалам информагентства «Анадолу», перевод «Татар-информа».