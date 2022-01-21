Увайдов: Из-за угрозы вирусов глава сельского поселения должен быть немного ветеринаром

Из-за угрозы распространения вирусных заболеваний, опасных для сельскохозяйственных животных и птиц, главы сельских поселений должны быть хорошо информированы о проблемах в ветеринарной сфере. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов на заседании коллегии Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.

«Важно, чтобы каждый глава знал, что делать в той или иной ситуации. Глава местного самоуправления должен быть немного ветеринаром. Именно глава местного самоуправления, сельского поселения должен иметь быструю оперативную информацию, у кого какой скот, кто завез в свое подворье, кто вывез, кто и как уничтожает, какие меры принимает. И самое главное — информирование населения обо всех угрозах, о том, что в благополучный регион может быть завезен тот или иной вирус. Нам важно, чтобы все понимали, что с этим делать», — сказал докладчик.

Увайдов подчеркнул, что в каждом регионе должна быть мощная ветеринарная служба и квалифицированный коллектив Управления Россельхознадзора. «И самое главное — должно быть взаимодействие. Мы видим, что в Татарстане это взаимодействие есть. К сожалению, не во всех субъектах такое взаимодействие выстроено», — отметил он.

По словам замминистра сельского хозяйства, нужно, чтобы «вся эта служба была начеку, мгновенно отрабатывала все вспышки заболеваний, тем более что ситуация в мире остается сложной».

«Для нас это особенно важно при мониторинге таких заболеваний, как грипп птиц и ряд других особо опасных болезней. Птицы летают — вирус заносится, но нам важно понимать, что мы делаем в этой ситуации. Я всегда говорю, что нужно проводить учения. На примере одного небольшого предприятия в Белгородской области, незаконно действующего, мы увидели, как продукцию развезли в 16 субъектов, в том числе и в Татарстан. Сейчас система „Меркурий” позволяет вовремя определить, куда эта продукцию попала, изъять ее, чтобы не пошло инфицирование. Давайте выходить на проведение межрегиональных учений, потому что из одного субъекта в другой перевозится продукция», — заметил он.

Увайдов также рассказал, что Правительством России принят план по противодействию распространению африканской чумы свиней. «Угроза заноса вируса в Россию из других стран сохраняется и в этом году. Поэтому для нас важно, чтобы в регионах были сильные ветеринарные службы, чтобы быстро можно было локализовать очаг, не допустить распространения и больших потерь. Думаю, что совместными усилиями мы сможем минимизировать экономические потери, тот ущерб, который может быть нанесен», — заключил он.

В прошлом году в России было зарегистрировано 268 вспышек африканской чумы свиней на территории 49 регионов и 68 вспышек птичьего гриппа.