Правительство РТ направит 637 млн на работы при капремонте домов в 2023–2025 годах

В Татарстане утвержден перечень многоквартирных домов, в которых потребуются отдельные виды работ при проведении капитального ремонта. С 2023 по 2025 год на замену отопительных приборов и полотенцесушителей в квартирах, установку индивидуальных тепловых пунктов, устройство входных групп и спусков в подвал будет выделено 637 518 137 рублей из бюджета РТ, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В перечень входят 225 объектов в Казани, Челнах и районах. Работа будет проводиться в рамках государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан», утвержденной в октябре 2019 года.

По документу в текущем году обновят 92 многоквартирных дома общей площадью 533,185 кв. метров. На отдельные виды работ в них потребуется 223 504 085 рублей.

В следующем году запланировано обновление 69 домов, общая площадь которых превышает 471 тыс. кв. метров. Устройство входных групп, обновление приборов и спусков подвалов обойдется Татарстану в 207 804 372 млн рублей.

В 2025 году план составляет 64 дома. Общая площадь обновленного жилья составит 373 046 кв. метров, а затраты на отдельные виды работ из бюджета РТ — 206 209 679 рублей.