Общество 9 апреля 2026 15:33

Утверждены результаты досрочного ЕГЭ по математике в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Утверждены результаты досрочного периода ЕГЭ по математике, который прошел 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Татарстана.

Профильный экзамен сдали 9 человек, средний балл составил 51,33. Базовую математику сдавали 7 участников, их средний результат – 4.

Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно 10 и 13 апреля. Заявления принимаются в образовательных организациях, где участники были допущены к государственной итоговой аттестации.

Рассмотрение апелляций пройдет 14 апреля в Казани по адресу: улица Боевая, дом 13. Время для каждого участника будет назначено индивидуально.

