Утверждена смета на реконструкцию причальной стенки Болгарского музея

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госэкспертиза Татарстана завершила проверку сметной стоимости реконструкции причальной стенки Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проект признан соответствующим требованиям безопасности и экономической обоснованности. Это ключевой этап в масштабной программе сохранения объекта ЮНЕСКО, который ежегодно привлекает сотни тысяч туристов и исследователей», – отметили в пресс-службе.

Причальная стенка была возведена в середине XX века. Сооружение десятилетиями защищало берег от размытия, но время и паводки сделали его уязвимой. Проект реконструкции предусматривает укрепление конструкции современными материалами с сохранением исторического облака.

Кроме того, запланировано создание пешеходной зоны с видом на Волгу, что сделает музейную набережную новой точкой притяжения для гостей. Ежегодно Болгарский музей-заповедник посещают около 900 тыс. человек.

В дальнейшем музей планирует запустить виртуальные туры по набережной, используя технологии 3D-моделирования. Власти Татарстана надеются, что обновленный причал увеличит туристический поток на 20% и усилит позиции Болгара как центра культурного диалога.

Положительное заключение по проекту опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). Разработали проектную документацию ООО «Бай Куль», ООО «Новый град» и ООО «Антарес». Техническим заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком является исполком города Болгара.