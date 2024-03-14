Утверждена планировка трех улиц, по которым пройдет участок Большого Казанского кольца

В Казани утвержден проект планировки улиц Девятаева, Якуба и Меховщиков. Площадь рассматриваемой территории составляет более 56 гектаров. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Территория на севере граничит с улицей Девятаева, с востока — с железной дорогой, с юга — с Татарским кладбищем, а с запада — с улицей Меховщиков.

Согласно генплану Казани, проект предусматривает ряд градостроительных мероприятий:

— строительство магистральной улицы общегородского значения I класса — участка Большого Казанского кольца протяженностью 1483 метра. Он расположится с западной стороны от железной дороги и предусматривает возведение автомобильной эстакады на пересечении с улицей Татарстан;

— реконструкцию улицы Ирек для дальнейшей прокладки магистральной улицы районного значения на первую очередь строительства. Ожидается возведение тоннеля через железную дорогу;

— реконструкцию улицы Кызыл Татарстан, где позднее появится магистральная улица районного значения;

— формирование транспортно-пересадочного узла на пересечении улицы Девятаева и нового участка Большого Казанского кольца, реконструкцию автовокзала;

— обновление жилых кварталов, снос индивидуальных домов низкого качества проживания;

— строительство общеобразовательной школы на базе татарской гимназии №1 на 1100 мест, поликлиники по улице Якуба и детской поликлиники по улице Дулата Али на 300 и 200 посещений соответственно. Также здесь появятся станция скорой помощи, многоэтажная автостоянка со встроенным магазином и раздаточным пунктом молочной кухни.

Последний пункт рассматривается с учетом прилегающего района по улице Портовой.

Напомним, что движение по первому участку Большого Казанского кольца запустили в конце августа 2020 года. В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участок, напомним, ыбл построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.