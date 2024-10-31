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Политика 31 октября 2024 16:17

Утверждена форма бюллетеня на выборах депутата ГС РТ в Чистопольском округе

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В Татарстане утвердили форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском одномандатном избирательном округе. Соответствующее постановление было принято на 72-м заседании республиканского Центризбиркома.

По словам председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, фамилии кандидатов разместят в алфавитном порядке, текст на русском и татарском языках будет указан только с одной стороны бюллетеня.

«Равные по площади части избирательного бюллетеня, отведенные каждому из кандидатов, разделяются прямой линией черного цвета, при этом эти части должны быть равными по площади для каждого из претендентов на депутатский мандат. Бюллетень будет защищен тангирной сеткой розового цвета», — добавил он.

Каждый из кандидатов получит 1 минуту и 17 секунд бесплатного эфирного времени. Сегодня был утвержден график в соответствии с итогами жеребьевки. Выступления кандидатов будут транслироваться в течение последней недели перед голосованием — с 25 по 29 ноября — в рабочие дни.

В ЦИК РТ отметили, что такой объем бесплатного эфирного времени был предоставлен кандидатам в депутаты Государственного Совета РТ в преддверии единого дня голосования (8 сентября).

#Выборы в Госсовет РТ #цик рт
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