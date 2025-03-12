Утвержден план проведения в Татарстане Дня родного и Дня русского языка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане утвержден план проведения мероприятий, приуроченных ко Дню родного языка и Дню русского языка. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, в марте в Казани будут организованы Всероссийский конкурс учителей родных языков образовательных организаций и воскресных школ, Межрегиональная научно-практическая конференция школьников имени Туфана Миннуллина и Межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения имени Каюма Насыри.

До апреля в Казани и Астрахани будет длиться начавшийся в январе арт-пленэр по следам классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Также до апреля продлится стартовавший в марте Всероссийский конкурс чтецов произведений Тукая «Тукайлы Болгар!» на татарском языке.

В апреле в региональных клубах «Сэлэт» будет отмечаться День родного языка. Также на второй месяц весны намечены XII Международная олимпиада по татарскому языку, Всероссийский фестиваль юных поэтов, писателей и драматургов «Илһам» («Вдохновение»), Всероссийский форум родного языка, посвященный Тукаю, и ряд других событий, посвященных великому татарскому поэту (книжная выставка, конкурс рисунков, научно-исследовательские чтения, концерт, публичные лекции и так далее). Большинство из этих мероприятий пройдет в столице РТ.

В мае состоятся Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения, посвященная Евгению Боратынскому секция XXXIX зональной конференции литературоведов Поволжья, музыкально-поэтическая программа «Чистопольская тетрадь».

Мероприятия июня окажутся посвящены в первую очередь 226-летию со дня рождения великого поэта и классика русской литературы Александра Пушкина. Речь идет о публичных лекциях, книжных выставках, конкурсе рисунков, Фестивале русской культуры «Пушкин ФЕСТ», «Пушкинском бале» и так далее. Также состоится Международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения.