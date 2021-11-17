Утвержден обновленный список регионов Крайнего Севера

В России утвержден обновленный перечень регионов Крайнего Севера, а также приравненных к ним территорий. Ранее Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина об отнесении ряда районов Карелии к регионам, приравненным к Крайнему Северу.

«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — отмечается в Telegram-канале Правительства России.

Теперь в список входят отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей и ХМАО. Помимо этого, к ним полностью отнесены Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий и Чукотский края, ЯНАО и Камчатка.

В Кабмине подчеркнули, что жители всех территорий, которые были включены в предыдущие редакции документа, по-прежнему будут получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.