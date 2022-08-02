Утвержден новый состав нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар

Сегодня в Казани состоялось пленарное заседание VIII съезда Всемирного конгресса татар. На встрече также был утвержден новый состав нацсовета «Милли Шура». Список опубликован на сайте ВКТ.

Так, единогласным решением делегатов на пост главы совета был переизбран вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Его заместителями стали руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, председатель Совета РНКАТ Саратовской области Камиль Аблязов, первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, заместитель президента Академии наук РТ Дания Загидуллина, председатель правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Тауфик Каримов.

Всего в составе «Милли Шура» значится более 70 имен. Среди них полпред РТ в России Равиль Ахметшин, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов, Герой РФ Дамир Юсупов, главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава России (Тюмень) Альберт Суфиянов и другие.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани с 30 июля по 2 августа. В нем принимают участие 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран. Ранее на заседании зачитали приветствие Президента России Владимира Путина, адресованное делегатам и участникам VIII съезда.