Общество 31 марта 2026 10:45

Утвержден ГОСТ на регистрационные знаки для электросамокатов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Росстандарт утвердил ГОСТ на регистрационные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Для них вводится новый вид номера – 4В, сообщает ТАСС.

Согласно стандарту, на регистрационном знаке в верхней части должны размещаться три буквы, а в нижней – две цифры и код региона. Знак на СИМ необходимо устанавливать как спереди, так и сзади.

В пресс-службе Росстандарта отметили, что поправка необходима «для обеспечения регистрации средств индивидуальной мобильности и подготовлена в рамках мероприятий по дополнительному нормативно-правовому регулированию средств индивидуальной мобильности и обеспечению безопасности дорожного движения при их использовании».

При этом в ведомстве подчеркнули, что национальные стандарты не устанавливают обязательность регистрации, а лишь формируют нормативно-техническую основу для такой регистрации.

#гост #электросамокаты #госномера
