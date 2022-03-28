Утвержден формат плей-офф Единой лиги ВТБ

По итогам заочного голосования совета Единой лиги ВТБ был утвержден формат плей-офф сезона-2021/22, сообщает пресс-служба лиги.

Плей-офф стартует 22 апреля и закончится не позднее 5 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до 3 побед в формате 2-2-1.

Команды, занявшие более высокое место в регулярном сезоне, получат преимущество площадки и право провести первый, второй и, если понадобится, пятый матч на своем паркете. Третья и, если понадобится, четвертая игра серии пройдут на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне.

Финальная серия пройдет до 4 побед в формате 2-2-1-1-1. Первые два матча и, если понадобятся, пятая и седьмая игры серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.

Кроме того, впервые в истории Единой лиги ВТБ состоится серия за 3-е место. Она пройдет до 3 побед в формате 2-2-1 по аналогии с четвертьфинальными и полуфинальными сериями.

Казанский УНИКС за два тура до конца регулярного чемпионата занимает второе место с 12 победами при 4 поражениях.