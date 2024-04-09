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Происшествия 9 апреля 2024 20:14

Утром возле парковки в Авиастроительном районе Казани «ГАЗель» сбила подростка

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Сегодня в районе восьми часов утра напротив дома №5 по улице Копылова водитель «ГАЗели» сбил подростка. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 31-летний водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 15-летнего ребенка, который вышел из-за припаркованных машин.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – сообщил врио начальника отделения городской пропаганды Ленар Гилмутдинов.

Фото: © ГИБДД Казани

#сбили подростка
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