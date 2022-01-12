Утром в среду контролеры не пустили в трамваи и метро Казани 13 пассажиров без QR-кода

Сегодня утром в электротранспорте Казали выявили 13 человек, которые хотели проехать без QR-кодов. Девять нарушителей обнаружили в трамваях и троллейбусах, еще четверых не пустили в метро. Сотрудников полиции не пришлось привлекать.

Кроме того, продолжаются регулярные проверки масок в общественном транспорте. Так, за это утро в трамваях и троллейбусах выявили 48 пассажиров без масок. Половина из них надела маски после замечания, остальные покинули салон.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе.