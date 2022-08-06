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Ру Тат
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Происшествия
6 августа 2022  10:09
Павел Климчак

Утром в Советском районе Казани сгорела аптека

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Сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что на улице Парковой в Казани загорелась аптека. Внутри загорелись вещи и мебель.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Через десять минут подъехавшие на место пожарные потушили огонь. До их прибытия из здания выбежал сотрудник аптеки. В результате случившегося никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Аптека #пожар
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