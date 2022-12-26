Утром в РТ возобновили работу две ледовые переправы, еще одна закрыта

Сегодня с 9.30 утра возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе республики по маршруту Соколка – Новый Закамский. Переправа работает круглосуточно, по ней можно проезжать автомобилям массой до 3,5 тонны.

Также с десяти часов утра возобновили работу еще одной переправы: через Волгу в Зеленодольском районе по маршруту Зеленодольск – Нижние Вязовые. Эта переправа также работает круглосуточно, однако на ней допустимая масса авто – до 2,5 тонны.

Вместе с тем с 25 декабря из-за выхода воды на лед временно приостановлена работа ледовой переправы через Волгу в Верхнеуслонском районе по маршруту Аракчино – Верхний Услон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.