Утром в поселке под Челнами загорелась столярная мастерская в цеху компании «РБР Групп»

Сегодня в девять часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в поселке Сидоровка под Набережными Челнами произошел пожар в цеху компании «РБР Групп»: загорелась столярная мастерская.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Первый караул пожарных прибыл на место уже через две минуты после поступления вызова. Их встретили работники предприятия, которые сообщили, что внутри никого не осталось.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут пожар удалось локализовать, а после и потушить. В результате случившегося сгорели пиломатериалы в столярной мастерской, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.