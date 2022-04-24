Утром в поселке под Челнами загорелась столярная мастерская в цеху компании «РБР Групп»
Сегодня в девять часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в поселке Сидоровка под Набережными Челнами произошел пожар в цеху компании «РБР Групп»: загорелась столярная мастерская.
Первый караул пожарных прибыл на место уже через две минуты после поступления вызова. Их встретили работники предприятия, которые сообщили, что внутри никого не осталось.
Через несколько минут пожар удалось локализовать, а после и потушить. В результате случившегося сгорели пиломатериалы в столярной мастерской, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.