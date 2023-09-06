Сегодня утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении в Telegram-канале издания, на которое ссылается агентство, говорится о том, что в столице Украины слышны несколько взрывов. Больше никакой информации не приводится.

По информации РИА Новости, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, в районе 5 утра на всей территории Украины, в том числе и в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить спустя два дня после того, как на Крымском мосту был совершен теракт, за которым, как оценивают власти РФ, стоит Киевский режим.