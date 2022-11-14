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Происшествия
14 ноября 2022  10:37
Павел Климчак

Утром в Казани пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

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Пожар произошел сегодня в районе девяти часов утра на улице 25 Лет Октября: в многоквартирном жилом доме началось возгорание в одной из квартир на втором этаже. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место сразу прибыли пожарные. С помощью выдвижной трехколенной лестницы они спасли мужчину из задымленной квартиры, он не пострадал. Спустя некоторое время пожар площадью 15 квадратных метров потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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