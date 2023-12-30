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Утром в Казани поймали пьяного водителя каршерингового авто
Пьяного водителя каршерингового автомобиля Volkswagen Polo поймали на проспекте Победы.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 21-летний парень с признаками алкогольного опьянения. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения – алкотектор показал 0,606 мг/л.
В итоге в отношении парня составили протокол, а каршеринговое авто отправили на спецстоянку.
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