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Происшествия 30 декабря 2023 10:29

Утром в Казани поймали пьяного водителя каршерингового авто

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Пьяного водителя каршерингового автомобиля Volkswagen Polo поймали на проспекте Победы.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 21-летний парень с признаками алкогольного опьянения. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения – алкотектор показал 0,606 мг/л.

В итоге в отношении парня составили протокол, а каршеринговое авто отправили на спецстоянку.

#пьяный водитель
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