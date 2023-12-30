Утром в Казани поймали пьяного водителя каршерингового авто

Пьяного водителя каршерингового автомобиля Volkswagen Polo поймали на проспекте Победы.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 21-летний парень с признаками алкогольного опьянения. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения – алкотектор показал 0,606 мг/л.

В итоге в отношении парня составили протокол, а каршеринговое авто отправили на спецстоянку.