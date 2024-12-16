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Происшествия 16 декабря 2024 08:46

Утром в Казани образовались 7-балльные пробки

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В Казани в понедельник утром, 16 декабря, наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Серьезные заторы образовались на Мамадышском тракте, проспекте Победы, выезде из Куюков, возле села Сокуры, Оренбургском тракте, проспекте Универсиады, а также на улице Мира в Дербышках.

Фото: © «Яндекс.Карты»

#пробки на дорогах казани
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