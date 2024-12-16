Утром в Казани образовались 7-балльные пробки

В Казани в понедельник утром, 16 декабря, наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Серьезные заторы образовались на Мамадышском тракте, проспекте Победы, выезде из Куюков, возле села Сокуры, Оренбургском тракте, проспекте Универсиады, а также на улице Мира в Дербышках.