Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Утром в Казани иномарка сбила 10-летнюю школьницу
Сегодня утром на Осиновской улице в Казани иномарка сбила 10-летнюю школьницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госатвоинспекции.
По предварительным данным ведомства, 23-летняя девушка за рулем Chevrolet сбила 10-летнюю девочку, которая в нарушение ПДД переходила дорогу по пешеходному переходу по ходу движения автомобилей без сопровождения взрослых.
«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи был отпущен из медицинского учреждения», – сообщил заместитель начальник отдела Госавтоинспекции Казани Артур Газизов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников