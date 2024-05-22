Утром в Казани иномарка сбила 10-летнюю школьницу

Сегодня утром на Осиновской улице в Казани иномарка сбила 10-летнюю школьницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госатвоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 23-летняя девушка за рулем Chevrolet сбила 10-летнюю девочку, которая в нарушение ПДД переходила дорогу по пешеходному переходу по ходу движения автомобилей без сопровождения взрослых.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи был отпущен из медицинского учреждения», – сообщил заместитель начальник отдела Госавтоинспекции Казани Артур Газизов.