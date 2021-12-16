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Происшествия
16 декабря 2021  08:53
Полина Шевчук

Утром в электротранспорт Казани контролеры не пустили 12 пассажиров без QR-кодов

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В утренний час пик в электротранспорте Казани не смогли проехать 12 пассажиров без QR-кодов. Информация об этом появилась в телеграмм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Семь человек не пустили в троллейбусы и трамваи, еще пятерых пассажиров остановили контролеры в метро.

Кроме того, продолжаются проверки соблюдения масочного режима. За утро были остановлены 37 нарушителей без масок. 22 пассажира надели маски, остальные покинули салон.

 

#МУП «Метроэлектротранс» #масочный режим #QR-коды
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