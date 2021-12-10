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Происшествия
10 декабря 2021  10:09
Полина Шевчук

Утром в час пик в электротранспорт Казани без QR-кодов не попали 16 пассажиров

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В утренний час пик в электротранспорт Казани контролеры не пустили 16 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграмм-канале.

Девять человек без кодов не смогли проехаться на трамваях и троллейбусах, еще семерых остановили в метро.

Кроме того, контролеры продолжают проверять в транспорте масочный режим. За утро были остановлены 54 человека без средств индивидуальной защиты. 45 пассажиров надели маски, 9 покинули салон.
 

#QR-коды #масочный режим #МУП Метроэлектротранс
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