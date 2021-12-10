Утром в час пик в электротранспорт Казани без QR-кодов не попали 16 пассажиров

В утренний час пик в электротранспорт Казани контролеры не пустили 16 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграмм-канале.

Девять человек без кодов не смогли проехаться на трамваях и троллейбусах, еще семерых остановили в метро.

Кроме того, контролеры продолжают проверять в транспорте масочный режим. За утро были остановлены 54 человека без средств индивидуальной защиты. 45 пассажиров надели маски, 9 покинули салон.

