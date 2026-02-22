news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 22 февраля 2026 11:01

Утром украинские БПЛА атаковали территорию нефтебазы в Луганске

Читайте нас в
Телеграм

Рано утром два беспилотника ударили по территории нефтебазы в южной части Луганска, ранен сотрудник охраны предприятия. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Ранним утром враг атаковал Луганск. Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия. Поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание. Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации», – написал он в МАХ-канале.

Всего в течение ночи средства ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА над регионами России, сообщили сегодня в Минобороны.

#луганская народная республика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026