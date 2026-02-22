Утром украинские БПЛА атаковали территорию нефтебазы в Луганске

Рано утром два беспилотника ударили по территории нефтебазы в южной части Луганска, ранен сотрудник охраны предприятия. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Ранним утром враг атаковал Луганск. Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия. Поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание. Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации», – написал он в МАХ-канале.

Всего в течение ночи средства ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА над регионами России, сообщили сегодня в Минобороны.