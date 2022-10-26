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Происшествия
26 октября 2022  10:00
Полина Шевчук

Утром у Танкового кольца в Казани дотла сгорела легковушка

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Утром у Танкового кольца в Казани дотла сгорела легковушка
фото: очевидцы

Инцидент произошел сегодня рано утром на спуске к Танковому кольцу напротив дома № 72 по улице Карбышева в Казани. Во время движения вспыхнула легковушка Chevrolet, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © Игорь Медведев / «Татар-информ»

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с возгоранием, однако автомобиль выгорел полностью – площаль пожара составила 5 кв. метров. Никто не пострадал. Предварительная причина произошедшего – неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

 

Фото: © Игорь Медведев / «Татар-информ»


 

#сгорел автомобиль #МЧС РТ
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