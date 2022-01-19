Утром среды в трамваях и метро Казани 13 пассажиров хотели проехать без QR-кода

В утренний час пик 19 января в казанском электротранспорте выявили 13 пассажиров без QR-кода, восемь нарушителей не пустили в трамваи и троллейбусы, остальных пять человек – не пропустили без сертификата в метро. Полиция сегодня утром не привлекалась.

Кроме того, продолжаются регулярные проверки масок в общественном транспорте. Сегодня в трамваях и троллейбусах обнаружили 58 пассажиров без масок, из них сорок человек надели маски после замечания, остальные покинули салон.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе.