«Крушение судеб – 25 млн соотечественников оказались за границей»: 30 лет распаду СССР

Ровно 30 лет назад, 26 декабря 1991 года с карты мира исчез Советский Союз. Даже спустя три десятилетия событие носит неоднозначный характер – часть экспертов уверена в безальтернативности подобного исхода, другие считают его политической катастрофой. Корреспонденты ИА «Татар-информ» собрали мнения историков и политологов.

Представители, делегаты и лидеры (слева направо) Украины, Белоруссии и России подписывают Беловежское соглашение

RIA Novosti archive, image #848095 / U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0

«Это был естественный ход истории»

Выступая в Верховном Совете Белоруссии в декабре 1991 года, Президент РСФСР Борис Ельцин заявил, что в ближайшие дни руководители союзных республик обсудят варианты нового союзного договора. Уже 8 декабря в Беловежской пуще руководители России, Белоруссии и Украины подписали историческое соглашение о создании Союза Независимых Государств (СНГ) и констатировали конец СССР.

Окончательная точка в истории Советского Союза была поставлена через две недели. Органы власти СССР как субъекта международного права прекратили существование 25–26 декабря 1991 года, а Россия объявила себя правопреемницей СССР.

Такой итог советского государства является закономерным ходом исторического процесса, считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Он подчеркнул, что распад СССР, несмотря на обширную территорию и множество субъектов этого сложного процесса, в целом прошел относительно мягко и органично.

«Везде, где процесс изменения государственных границ и устройства самого государства проходит без насилия и войны, можно говорить о естественном ходе истории, естественной эволюции жизненного уклада общества», – отметил Куртов.

Алексей Куртов: «Распад СССР, несмотря на обширную территорию и множество субъектов этого сложного процесса, в целом прошел относительно мягко и органично» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что распад Союза был обоснован объективными процессами в общественной и политической жизни страны рубежа 1980–1990-х годов.

«1991-й был годом, когда стало понятно, что центробежные процессы внутри многосоставного государства победили. Тогда казалось, что по отдельности каждый субъект этого процесса будет более активен и успешен [на мировой арене]», – поделился мнением Алексей Куртов.

«Мир не принял такую модель развития»

Аналогичное мнение в беседе с ИА «Татар-информ» выразил депутат Госсовета РТ Марат Галеев. Он отметил, что сложившиеся к 1991 году экономические факторы не позволяли говорить о дальнейших перспективах плановой советской системы.

В то же время Галеев отметил, что сейчас рано подводить серьезные итоги распада СССР. По мнению парламентария, это можно будет сделать только после смены нескольких поколений людей, живущих на постсоветском пространстве.

Марат Галеев: «Сейчас оценки этого события разнятся диаметрально: кто-то видит трагедию, другие видят благо. Я считаю, что такие крайние оценки неуместны» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Сейчас оценки этого события разнятся диаметрально: кто-то видит трагедию, другие видят благо. Я считаю, что такие крайние оценки неуместны. Это не благо и не трагедия. Процесс распада был во многом объективен. Разрушилась целая система экономических и политических взаимоотношений на значительной части земного шара. Не только СССР, но и весь социалистический лагерь потерпел крах в силу своей неэффективности. Мир не принял такую модель развития», – подчеркнул Галеев.

Он добавил, что изначально советская система с ее попыткой создания идеального общества всеобщего равенства пользовалась популярностью по всему миру, в том числе в США.

«Эта система имела свои определенные плюсы. Это уничтожение кастовости, появление социальных лифтов для простых людей и некоторые другие», – вспоминает Галеев.

Однако с годами все отчетливее стали проступать и проблемы такого государственного устройства.

«Между провозглашенной идеей и реальностью было огромное расхождение. Советская система показала свою низкую эффективность, нарастали явные кризисные явления. В итоге большая часть советского общества стала негативно относиться к существующей модели развития. Есть мнение, что к этому процессу приложили руку иностранные государства. Но я думаю, что внутренние причины были намного сильнее внешнего фактора, именно они сыграли ключевую роль», – объяснил Марат Галеев.

«Советская система показала свою низкую эффективность, нарастали явные кризисные явления. В итоге большая часть советского общества стала негативно относиться к существующей модели развития» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«После потери единого государства оказалось очень непросто создавать новые структуры»

Другой точки зрения придерживается доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. Ученый обратил внимание на социальные последствия коллапса советского общества – миллионы людей в результате распада СССР оказались за чертой бедности, они были дезориентированы в новой политической реальности.

Большаков согласился с мнением Президента России Владимира Путина, который не раз высказывался о распаде СССР как о главной геополитической катастрофе прошлого века.

«Это одно из самых метких и четких высказываний. Когда мы потеряли единое государство, оказалось очень непросто создавать на его пространстве какие-то новые интеграционные структуры», – подчеркнул Андрей Большаков.

Андрей Большаков: «Когда мы потеряли единое государство, оказалось очень непросто создавать на его пространстве какие-то новые интеграционные структуры» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В то же время, по словам ученого, с тех событий прошло три десятилетия, поэтому жить старыми представлениями не стоит – нужно смотреть в будущее, учитывая все современные условия.

«После распада СССР по периметру и внутри России начались кровавые конфликты»

Советский Союз по ряду ключевых геополитических показателей был итерацией (перерождением) Российской империи, считает заведующий кафедрой государственного управления, истории, социологии КНИТУ (КХТИ), доктор социологических наук, профессор Андрей Тузиков.

«Это был новый формат государственности на месте исторической России. Да, менялось национально-государственное устройство, но уже к началу Великой Отечественной войны территория СССР удивительным образом практически совпала с территорией Российской империи. Это говорит о сохранении памяти об общей государственности. Единое государство всегда являлось стабилизирующим фактором на евразийском пространстве», – объяснил Тузиков.

Андрей Тузиков: «Это только кажется, что распад страны прошел спокойно и гладко. Нужно помнить, какие затем начались кровавые конфликты по периметру новой Российской Федерации» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Поэтому с данной точки зрения распад единого Союза стал настоящей геополитической катастрофой, добавил профессор. После этого «волны» распада пошли по всей Евразии, вызвав импульс разрушения государственности.

«Это только кажется, что распад страны прошел спокойно и гладко. Нужно помнить, какие затем начались кровавые конфликты по периметру новой Российской Федерации. Да и в самой России тоже – достаточно упомянуть о чеченских войнах, терактах, беженцах. Это было настоящее крушение судеб: 25 млн наших соотечественников неожиданно оказались за границей. Утром проснулись, и вдруг здравствуйте – вы уже за границей», – вспоминает исследователь.

Он привел в пример страны Прибалтики, где после отделения от СССР расцвела русофобия и сегрегация по отношению к своим вчерашним согражданам.

«Русским не давали гражданства, фактически часть жителей стали рассматривать как второстепенных людей. Это было понижение в правах, в ряде случаев даже юридически закрепленное. Судьбы десятков миллионов людей оказались в состоянии перелома, зачастую трагического», – подчеркнул ученый.

Административная карта СССР 1989 года Фото: Public domain, wikipedia.org

По его словам, произошедшая 30 лет назад катастрофа – урок сегодняшним молодым поколениям.

«Нельзя увлекаться какими-то громкими и привлекательными лозунгами, не видя возможных последствий их претворения в жизнь», – заключил Андрей Тузиков.