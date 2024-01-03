Утром над Белгородской областью уничтожили 12 украинских ракет

Сегодня утром дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили над Белгородской областью 12 ракет ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что уничтожены шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "‎Ольха "‎ и ТРК "‎Точка-У "‎», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что за сутки над Белгородской областью сбили 17 украинских ракет системы «Ольха». Так, накануне около 12 часов дежурными средствами ПВО уничтожены четыре ракеты. Позднее были предприняты еще две попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».