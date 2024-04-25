Утром – на завод, вечером – на хоккей: сварщик НКНХ рассказал о своих работе и хобби

Профессия сварщика сложная и ответственная

Айнур Гараев трудится на «Нижнекамскнефтехиме» с 2008 года, продолжает рабочую династию. Его отец тоже работает на нижнекамском предприятии СИБУРа, ранее он был монтажником в подрядной организации, а сейчас слесарь-ремонтник в НКНХ. Когда перед Айнуром встал вопрос о выборе трудового пути, отец поддержал его стремление освоить профессию сварщика.

«Он мне всегда говорил, что профессия сварщика, конечно, сложная и очень ответственная, но востребованная. Если освою эту профессию, то буду всегда и везде нарасхват. Так я и выбрал, на кого пойти учиться», – вспоминает Айнур.

О своем решении мужчина не пожалел ни разу. Отучившись в техникуме, Айнур устроился работать на «Нижнекамскнефтехим». Освоиться в профессии помогла стажировка у профессиональных наставников, с которыми он сразу же нашел общий язык и сдружился.

«Бригадиром у нас был Макаров Виктор Николаевич, а старшим мастером – Зубрин Борис Александрович. Они очень много мне дали. Рассказывали обо всех тонкостях, делились своими наработками, опытом, знаниями. Были настоящими специалистами в своем деле, профессионалами с золотыми руками. Очень им благодарен! Мы до сих пор общаемся, хоть они уже вышли на заслуженный отдых», – рассказал наш собеседник.

«Нужно быть ювелиром, чтобы сварить идеальный шов»

Сейчас Айнур трудится на механомонтажном участке Объединенного ремонтного производства, обслуживает завод мономеров. В его обязанности входит сварка технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций. Работа непростая и важная – он помогает поддерживать бесперебойное функционирование производств. Совместными усилиями коллективу, в котором работает мужчина, удается решать самые сложные задачи.

«Нужно уметь работать в любом пространственном положении, практически в любую погоду. Все сварочные швы нужно выполнять качественно с первого раза, тогда производство сразу продолжит работу. Мы производим монтаж линий и замену участков труб, которые ни в коем случае не должны пропускать. Очень важно, чтобы швы были качественными и соответствовали технологии сварки. Любые ошибки могут привести к простоям, потому крайне важно их не допускать», – поделился Айнур.

Чтобы расти профессионально и совершенствоваться в своем деле, сварщик регулярно проходит различные обучения, повышает квалификацию, тренируясь делать все более идеальные швы. Нравится Айнуру в своей работе еще и постоянная смена обстановки, работа в различных локациях.

«Я хожу по цехам, подразделениям, общаюсь с разными людьми, на месте не сижу. Это здорово, не дает заскучать. Кто-то скажет, что у сварщика работа монотонная. Но на самом деле в ней много тонкостей. Нужно быть ювелиром, чтобы сварить идеальный шов», – отмечает мужчина.

С приходом СИБУРа работа Айнура во многом стала интереснее – появилась возможность прогнозировать загрузку на следующий день.

«Сейчас появилась такая вещь, как планирование. Уже под конец одной смены я знаю, что буду делать в следующую. Конечно, бывают и экстренные ситуации, но в целом я могу с вечера подготовить нужные инструменты и электроды, понимая, куда мне утром идти. Из перемен еще цифровизация, меня она тоже коснулась. Например, тесты для допуска к работе приходят в электронном виде», – заключил мужчина.

Из сварщика – в хоккейного тренера

После работы Айнур из сварщика шестого разряда превращается в тренера по хоккею и обучает игре ребят из дворового клуба. В детстве он и сам занимался у тренера Юрия Гилаева в клубе «Затейник», с тех пор этот вид спорта стал его основным хобби.

«Мой тренер многому научил меня не только в спорте, но и в жизни. Например, стойкости и дисциплине. Он был требовательным, но справедливым и настоящим профессионалом своего дела. Со временем и мне захотелось продолжить его работу с ребятами», – рассказал Айнур.

В клубе занимаются дети от 8 до 16 лет. На тренировки приходят и мальчики, и девочки, ограничений никаких – главное, чтобы было желание. Даже неумение кататься на коньках не проблема, опытный тренер всему научит. Зимой ребята играют в хоккей, летом – в футбол. Под руководством Айнура они не раз побеждали в городских соревнованиях, а в минувшем году стали первыми среди команд подростковых клубов Татарстана на призы журнала «Нефть и жизнь».

«Помимо хоккея стараюсь научить детей дисциплине, взаимоуважению, ответственности, уважению к старшим и труду. Как говорится, спорт и труд рядом идут <…> Дети всегда радостные, на тренировках улыбаются, настоящие эмоции! Видно, как у них горят глаза. Им очень нравится! Зарядившись этой позитивной энергией, я с удовольствием иду утром на работу, на свое любимое предприятие», – заключил наш собеседник.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»