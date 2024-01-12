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Утром на Сибирском тракте в Казани загорелся рыночный ларек
Возгорание произошло в районе девяти часов утра в Советском районе Казани, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что загорелось потолочное перекрытие от вытяжки мангала в ларьке по приготовлению пищи, расположенном на крытом рынке.
Персонал до прибытия пожарных подразделений потушил возгорание с помощью огнетушителя. Никто не пострадал.
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