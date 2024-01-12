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Происшествия 12 января 2024 10:15

Утром на Сибирском тракте в Казани загорелся рыночный ларек

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Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Возгорание произошло в районе девяти часов утра в Советском районе Казани, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что загорелось потолочное перекрытие от вытяжки мангала в ларьке по приготовлению пищи, расположенном на крытом рынке.

Персонал до прибытия пожарных подразделений потушил возгорание с помощью огнетушителя. Никто не пострадал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

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