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Руc Тат
Происшествия 7 ноября 2023 09:40

Утром на Оренбургском тракте водитель легковушки протаранил авто и сбил пожилого пешехода

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ДТП произошло сегодня утром, сообщают в Госавтоинспекции Казани.

На перекрестке Проспект Победы – Оренбургский тракт водитель легкового автомобиля нарушил дистанцию и врезался в другое авто, после чего сбил 70-летнего мужчину и наехал на опору освещения.

В ведомстве указали, что в результате наезда пожилой пешеход получил травмы, его увезли в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

#сбил пешехода
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