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Утром на Оренбургском тракте водитель легковушки протаранил авто и сбил пожилого пешехода
ДТП произошло сегодня утром, сообщают в Госавтоинспекции Казани.
На перекрестке Проспект Победы – Оренбургский тракт водитель легкового автомобиля нарушил дистанцию и врезался в другое авто, после чего сбил 70-летнего мужчину и наехал на опору освещения.
В ведомстве указали, что в результате наезда пожилой пешеход получил травмы, его увезли в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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