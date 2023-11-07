Утром на Оренбургском тракте водитель легковушки протаранил авто и сбил пожилого пешехода

ДТП произошло сегодня утром, сообщают в Госавтоинспекции Казани.

На перекрестке Проспект Победы – Оренбургский тракт водитель легкового автомобиля нарушил дистанцию и врезался в другое авто, после чего сбил 70-летнего мужчину и наехал на опору освещения.

В ведомстве указали, что в результате наезда пожилой пешеход получил травмы, его увезли в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.