Утром из горящей пятиэтажки в Казани спасли 15 человек

Сегодня на улице Октябрьская в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в квартире горели вещи и мебель. Едкий дым отрезал жильцов дома от путей эвакуации.

Пожарные спасли троих человек с помощью трехколенной лестницы из окна третьего этажа, еще троих, включая двух детей, эвакуировали с использованием автолестницы из окна пятого этажа. Девять человек были выведены сотрудниками пожарной охраны с верхних этажей по лестничным маршам с применением дыхательных масок.

В общей сложности было спасено 15 человек, среди которых двое детей, пострадавших нет.

Пожар на 12 квадратах потушили 18 специалистов и 5 единиц техники. Предварительно, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.