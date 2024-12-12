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Утром из горящей пятиэтажки в Казани спасли 15 человек
Сегодня на улице Октябрьская в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в квартире горели вещи и мебель. Едкий дым отрезал жильцов дома от путей эвакуации.
Пожарные спасли троих человек с помощью трехколенной лестницы из окна третьего этажа, еще троих, включая двух детей, эвакуировали с использованием автолестницы из окна пятого этажа. Девять человек были выведены сотрудниками пожарной охраны с верхних этажей по лестничным маршам с применением дыхательных масок.
В общей сложности было спасено 15 человек, среди которых двое детей, пострадавших нет.
Пожар на 12 квадратах потушили 18 специалистов и 5 единиц техники. Предварительно, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
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