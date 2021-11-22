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Происшествия
22 ноября 2021  08:54
Елена Саляхова

Утром десятки пассажиров без QR-кодов не смогли проехать в автобусах Казани

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Проверки QR-кодов в общественном транспорте начались сегодня в Казани. Справки о вакцинации и медотводе проверяют сами кондукторы при продаже билетов, а также десятки сотрудников транспортных предприятий.

 

Фото: © Елена Саляхова

«На 65 остановках QR-коды у пассажиров проверяют сотрудники транспортных предприятий. Они вышли, чтобы помочь кондукторам и ускорить процесс проверок», – отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

 

Фото: © Михаил Захаров

Тех пассажиров, у которых не оказалось с собой никаких соответствующих справок, высаживали. Только за пару часов на одной из остановок в Казани без QR-кодов попались десятки пассажиров. Некоторые отнеслись с пониманием к нововведениям, другие – сильно возмущались. И те, и другие продолжили свой путь на такси или пешком.  

#АТП #рейды
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