Утром десятки пассажиров без QR-кодов не смогли проехать в автобусах Казани

Проверки QR-кодов в общественном транспорте начались сегодня в Казани. Справки о вакцинации и медотводе проверяют сами кондукторы при продаже билетов, а также десятки сотрудников транспортных предприятий.

Фото: © Елена Саляхова

«На 65 остановках QR-коды у пассажиров проверяют сотрудники транспортных предприятий. Они вышли, чтобы помочь кондукторам и ускорить процесс проверок», – отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Фото: © Михаил Захаров

Тех пассажиров, у которых не оказалось с собой никаких соответствующих справок, высаживали. Только за пару часов на одной из остановок в Казани без QR-кодов попались десятки пассажиров. Некоторые отнеслись с пониманием к нововведениям, другие – сильно возмущались. И те, и другие продолжили свой путь на такси или пешком.