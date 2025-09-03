Утро в Казани началось с 7-балльных пробок

Утром 3 сентября в Казани наблюдаются 7-балльные пробки. Также на картах города отмечены несколько ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на Мамадышском и Вознесенском трактах, проспекте Победы, улице Ю.Фучика, проспекте Альберта Камалеева. Также затруднено движение в центре.

Кроме того, по словам очевидцев, на перекрестке Проспект Победы – Дубравная не работают светофоры, движение на карте отображается темно-бордовым.