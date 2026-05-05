Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан утвердили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в регионе в 2026 году. Об этом сообщили на пресс-конференции ДУМ РТ в «Татар-информе».

Во всех мечетях Татарстана в день праздника пройдут праздничные намазы. Рекомендуется совершать гает-намаз через 30 минут после восхода солнца.

В Казани также определили расписание праздничных мероприятий. Утренний намаз и чтение Священного Корана пройдут с 02:15 до 03:15. Затем с 03:15 до 03:45 запланирован праздничный вагаз. Гает-намаз состоится в 03:45. После него, с 03:55, прочитают хутбу на арабском языке, а также Коран и дуа.