«Утрачено на 70%»: надгробие могилы мецената Юнусова не восстанавливается уже больше года

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В Дагестане есть резчики, которые могут восстановить надгробие один в один»

К саммиту стран БРИКС в третьей столице России развернулось грандиозное строительство. Все казанцы дружно следили за возведением нового здания театра Камала, задаваясь вопросом: успеют ли или нет?

На фоне «строек века» почти незамеченным прошло открытие Музея истории мечети Марджани в историческом здании первой Соборной мечети Казани. Музейное пространство было организовано всего за 20 дней по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Редакции «Миллиард.Татар» удалось посетить новое культурное пространство и изучить экспозицию. Прогуливаясь между экспонатами, рассказывающими о жизни татарской уммы со времен строительства мечети (1766-1770 гг.) по настоящее время, наш корреспондент вспомнил, что в прошлом году на Ново-Татарском кладбище Казани было разрушено надгробие могилы купца Ибрагима Юнусова. Благодаря денежной поддержке Ибрагим-бая Соборная мечеть, в которой Шигабутдин Марджани долгое время был имам-хатыбом, достигла своего расцвета.

Напомним, надгробие было разрушено в конце сентября 2023 года, об этом в редакцию «Миллиард.Татар» сообщили неравнодушные граждане. По их мнению, монумент сломали из-за того, что он мешал посетителям некрополя. По другой версии, это было дело рук вандалов.

Остатки плиты Юнусова на его могиле Фото: © «Миллиард.Татар»

После резонанса с разрушением памятника в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ была оперативно организована конференция «Эпиграфическое наследие Республики Татарстан: проблемы сохранения и изучения». Всех собравшихся интересовал вопрос: можно ли восстановить монумент?

«Собрать надгробие из оставшихся кусков вряд ли получится: уже утрачены мелкие фрагменты надгробия. По моей информации, в Дагестане есть резчики, которые могут восстановить надгробие один в один. Это возможно осуществить, когда разбирательство с этим инцидентом будет закончено. Если установленных виновных обяжут принять меры по восстановлению, то это реальный способ вернуть надгробие», – рассказал тогда заведующий отделом историко-культурного наследия народов Татарстана Института истории им. Ш. Марджани Айдар Ногманов.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Не обладаем специальными познаниями в этой сфере»

В конце 2023 года скандал с разрушенным памятником постепенно сошел на нет и о ситуации постарались забыть. В начале июля 2024 года «Миллиард.Татар» решил проверить, сдвинулось ли дело его восстановления с мертвой точки. Наш корреспондент и ученый-эпиграфист Айдар Гайнутдинов вновь сходили на Ново-Татарское кладбище. Почти за год не изменилось ничего: памятник не восстановлен, его обломки все так же лежат в хозяйственном блоке администрации некрополя. «Миллиард.Татар» вновь направил запрос в мэрию Казани, чтобы узнать, ведутся ли работы по восстановления надгробия и кто за них ответственен.



«Остатки памятника, предположительно принадлежащего Ибрагиму Юнусову, в настоящее время находятся на территории администрации Ново-Татарского кладбища. Намогильный камень расколот на мелкие части. Возможно ли его восстановить – затрудняемся сказать, так как не обладаем специальными познаниями в этой сфере», – говорилось в ответе ведомства от 9 июля 2024 года.

Фото: © «Миллиард.Татар»

На вопрос, кто занимается восстановлением надгробия, мэрия ответила: «Вопросом памятника Юнусову занимаются. Недавно было выездное совещание с участием представителей Минкультуры, Комитета по охране памятников, Института Марджани, медресе 1000-летия принятия ислама, историков, краеведов, известных татарских деятелей культуры и искусства».

После окончания саммита БРИКС редакция «Миллиард.Татар» вновь обратился в мэрию за разъяснением ситуации. По смыслу и содержанию третий ответ, к сожалению, мало чем отличался от предыдущих.

«По имеющейся информации, вопросом восстановления памятника Юнусову занимаются Институт Марджани и медресе 1000-летия принятия ислама. В полномочия управления по организации ритуальных услуг Исполкома Казани входят только управленческие функции по организация похоронного дела на территории Казани. Это выделение места под захоронение, согласование захоронения, выдача разрешения на захоронение, разрешения на установку намогильного сооружения, организация текущего содержания кладбищ», – сообщается в ответе мэрии Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не имеем права этим заниматься»

Корреспондент «Миллиард.Татар» связался с директором Института истории им. Ш. Марджани Радиком Салиховым и узнал, что восстановление памятника не входит в зону ответственности этого учреждения.

«Как мы можем отвечать за восстановление памятника на городском кладбище? Мы же академическое учреждение. Мы не фигурируем в поручениях. Единственное, мы можем помочь при восстановлении и реставрации, вернуть первоначальный облик. У нас есть фотоматериалы и биографии этих предпринимателей. Там же не только памятник Юнусову разрушен, но и памятник купцу Губаеву. У нас нет реставраторов, мы же историки. Как мы можем реставрировать? Это невозможно нам поручать. У нас в уставных положениях нет таких пунктов. Мы не имеем права этим заниматься. Я вообще удивляюсь, откуда этот вопрос возник. Мы же не имеем отношения к городскому кладбищу: там свое руководство. Я официально говорю, что мы не занимаемся реставрацией, но всегда готовы оказать научно-методическую поддержку», – ответил Салихов.



Руководитель Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин сообщил «Миллиард.Татар»: «У нас нет об этом информации».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При подготовке этого материала корреспондент «Миллиард.Татар» еще раз связался с Айдаром Гайнутдиновым. По словам эпиграфиста, на месте, где стояло надгробие могилы Юнусова, по-прежнему не ведется никаких работ. Также за год бездействия были утеряны фрагменты памятника, из-за чего монумент получится восстановить максимум на 30%.

Исследователь подчеркнул, что для восстановления памятника хотя бы на четверть потребуются усилия целой команды специалистов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужна команда не только археологов-реставраторов. Нужны лингвисты и эпиграфисты-текстологи. Нужно восстанавливать каждую букву по сохранившимся фотографиям. Но и эти специалисты смогут восстановить памятник максимум на 30%. Многие фрагменты надгробия уже утеряны», – резюмировал Гайнутдинов.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»