«Утонуть в долгах «Салавату» не дадут» - Андрей Зюзин о долгах уфимского клуба

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Экс-защитник многих клубов НХЛ Андрей Зюзин в беседе Russia-Hockey прокомментировал финансовое положение «Салавата Юлаева». Напомним, в течение июля в СМИ появлялась информация, что актуальный долг уфимского клуба составляет более 1,2 млрд рублей.

«Вижу в эти дни, что республика гудит – уж очень серьёзные долги у главного клуба Башкортостана, кредиторы стоят в очереди. Понятно, что "Салават Юлаев" – витрина всего спорта республики, его курирует глава Башкортостана, так что утонуть в долгах "Салавату" не дадут. Но, честно говоря, для хоккейных людей такие проблемы – не сюрприз, клуб к этому шёл все последние годы.

Работая в молодёжном хоккее России, видел, где что провисает. Без хоккейной вертикали любой клуб обречён – какая бы ставка на легионеров не делалась. Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодёжной подпитки всё это лишь заплатки, на короткое время. И очень дорогое удовольствие, за которое рано или поздно придётся платить.

Посмотрите, в прошлом сезоне «Торос» впервые не вышел в плей-офф ВХЛ, а «Толпар» доигрался до Серебряного дивизиона МХЛ. Плюс получили непонятный допинговый скандал. И это мы говорим о командах, которые многие годы были в элите своих лиг и регулярно подпитывали главный клуб — "Салават Юлаев". А ведь нет ничего рентабельнее, чем запустить эту вертикаль, особенно на фоне трат на легионеров», – сказал Зюзин.

В минувшем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дошел до полуфинала.