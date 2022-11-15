Уткульбаев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначен Юрий Уткульбаев, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Под его руководством команда проведет два оставшихся матча в Первой лиге – против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября).

Уткульбаев – воспитанник казанского футбола. В бытность футболистом он играл на позиции вратаря, в том числе в «Рубине» и мини-футбольном «Приволжанине».

В тренерской карьере Уткульбаев работал в «Нефтехимике» и казахстанском «Актобе». Вместе с нижнекамской командой он вышел в ФНЛ и занял рекордное для клуба пятое место в сезоне-2019/20.

С 2021 года Уткульбаев занимал пост директора Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки ФК «Рубин».

Напомним, сегодня стало известно об увольнении Леонида Слуцкого. Он написал заявление об уходе из «Рубина» по собственному желанию.