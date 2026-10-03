Утильсбор на некоторые с 1 января иномарки в РФ может достигнуть 5,8 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

С 1 января 2027 года в России пройдет очередная индексация утилизационного сбора – ставки повысятся на 10–20% в зависимости от типа автотехники. Утильсбор на некоторые иномарки вырастет до 5,8 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.

Сильнее всего повышение затронет мощные автомобили старше 3 лет: за Lexus LX 570 утильсбор составит около 5,79 млн рублей, за Land Cruiser 300 – 5,09 млн, за Lexus RX 350 – 4,67 млн, а за BMW X5 – 4,26 млн.

Для новых мощных машин платеж также будет значительным: для Lexus LX 600 – примерно 3,93 млн рублей, для Land Cruiser 300 – около 3,88 млн.

По прогнозам аналитиков, сильнее всего индексация ударит по параллельному импорту, который обеспечивает ввоз большого числа иномарок в страну. В «Автостате» сообщают, что к началу сентября 2026 года доля легковушек, прибывших в Россию по альтернативным каналам, составила 18% рынка.