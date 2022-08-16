Утечка и торговля данными, перехват трафика: чем опасны сервисы VPN

VPN-сервисы несут множество угроз для пользователей. С помощью них злоумышленники могут завладеть персональными данными человека, продать их, перехватить пользовательский трафик и внедрить рекламу. Причем эту опасность признают и международные ИТ-компании, регламентирующие использование VPN в своих приложениях.

Так, через VPN мошенник может получить фамилию, имя, электронную почту и реальный IP-адрес пользователя, узнать его логины и пароли на различных сайтах, историю посещения.

С каждым годом, по данным «Инфосистемы Джет», число краж данных среди пользователей VPN-сервисов увеличивается на 15–20%. При этом в настоящее время Россия занимает 2-е место в мире по числу загрузок таких приложений. Только за первые три недели июля россияне установили сервисы VPN более 12 млн раз.

Специалисты напоминают, что по обновленным правилам PlayStore (Google) VPN-сервисам запрещен сбор персональной и конфиденциальной информации о пользователях без раскрытия сведений и получения согласия. Кроме того, запрет действует на перенаправление пользовательского трафика из других приложений и манипуляции в целях монетизации.

Согласно правилам App Store (Apple), VPN-сервисы должны предупреждать пользователя, какую информацию планируют собирать и для каких целей.