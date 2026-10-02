«Ут хатын»: Блогер Гузель Хуснетдинова в шестой раз стала мамой
Популярная блогер Гузель Хуснетдинова, известная в интернете как «Ут хатын» («Женщина-огонь»), в шестой раз стала мамой. В семье родился еще один мальчик, которого назвали Риманом. Об этом блогер рассказала на своей странице в соцсетях, опубликовав видео с выписки из роддома, сообщает «Интертат».
Встретить Гузель и новорожденного приехали ее супруг, дети и другие близкие. По дороге домой малыша также завезли к обеим бабушкам.
Дома маму с ребенком ждал праздничный сюрприз: комнаты украсили воздушными шарами и цветами. Судя по публикациям блогера, ее супруг постарался создать особую атмосферу к возвращению семьи из роддома.
«Вот так наши близкие встретили нас из роддома. Наконец-то мы дома!» – написала Гузель.
Гузель Хуснетдинова вместе с мужем Рушаном воспитывает четырех сыновей и дочь. Кроме того, после преждевременной смерти младшей сестры Лилии блогер заботится о ее дочери Рании, оставшейся без матери.