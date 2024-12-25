Устюгов помог татарстанцу Коростелеву на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов помог коллеге по сборной России — татарстанцу Савелию Коростелеву на этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в городе Чусовом Пермского края. Об этом сообщает издание Ugra-news.ru.

На старте гонки преследования 15 декабря Устюгов увидел, что у Коростелева сломалось крепление. Татарстанец метался по лыжне в надежде, что кто-то предоставит ему замену. На помощь пришел югорчанин, который отдал Савелию собственную соревновательную лыжу, а сам побежал на тренировочной. Коростелев позже признался, что Устюгов спас для него эту гонку.

Теперь главная звезда сборной Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по лыжным гонкам — Сергей Устюгов рассказал об ожиданиях от начавшегося сезона. На этапе Кубка России в Чусовом он завоевал серебро в спринте, уступив победителю Александру Терентьеву 0,62 секунды. В ноябре же спортсмен стал третьим в мужской гонке на 10 километров с раздельным стартом на традиционных соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске (они открывают сезон для сборной России по лыжным гонкам).

«Первые старты всегда волнительны. Я впервые принял участие в контрольных гонках „Югории...“. Рад, что удалось здесь выступить. Впереди вся зима, главные забеги ждут нас в феврале-марте. Будем готовиться и целенаправленно подводиться к ним», — подчеркнул олимпионик, признав при этом, что с возрастом показывать высокие результаты всё сложнее. Впрочем, по его словам, в текущем сезоне с каждым стартом становится все легче и легче.

«Но если вспоминать свои лучшие годы, то сейчас я, конечно, далек от того состояния. Есть более молодые, резвые ребята, которые намного сильнее меня на данный момент. Однако я все же надеюсь составить им конкуренцию хотя бы на одной гонке на чемпионате страны», — пояснил Сергей Устюгов.

Для подготовки к нынешнему сезону спортсмен собрал команду из четырех человек, в которую кроме его самого вошли Андрей Мельниченко, Рифат Сафиуллин и Андрей Кузнецов. Он отметил, что работа с командой и стремление поддержать коллег служат для него мотивацией продолжать карьеру.

«Если бы нам руководство не разрешило собрать такую мини-группу в окружной команде, то я бы, наверное, уже закончил. А сейчас у меня есть определенная ответственность перед ребятами, потому что мы тренируемся вместе, они подстегивают меня, я подстегиваю их, стараюсь делиться с ними лайфхаками, которыми сам пользовался раньше в тренировочном процессе и в гонках», — объяснил Устюгов.

По словам спортсмена, некоторые обстоятельства не позволяли нормально готовиться к сезону, но благодаря товарищам он продолжает работу. «Для меня задача — „дожить“ до конца сезона. Не питаю иллюзий по поводу своих результатов. Я был на вершине, занимал первые места и в то же время много проигрывал, много падал. Так что загадывать не люблю, как сложится — так сложится», — подчеркнул он.

Отдельно Устюгов упомянул своего тренера Маркуса Крамера, который сейчас является наставником сборной Италии и курирует россиян «прямиком из Италии». «Можно сказать, мы готовимся по итальянскому плану, но это не точно», — заметил олимпийский чемпион.