Устроивший стрельбу в гимназии Ильназ Галявиев 9 ноября предстанет перед судом

Верховный суд Татарстана назначил дату первого заседания по делу о стрельбе в гимназии №175 – 9 ноября Ильназ Галявиев предстанет перед судом.

11 мая прошлого года Галявиев проник в гимназию и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек – семь школьников и два учителя.

Галявиев обвиняется сразу по четырем статьям: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Его признали вменяемым, свою вину он признал. Потерпевшими по делу проходят 600 человек.