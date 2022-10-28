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Происшествия
28 октября 2022  13:47
Елена Саляхова

Устроивший стрельбу в гимназии Ильназ Галявиев 9 ноября предстанет перед судом

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Верховный суд Татарстана назначил дату первого заседания по делу о стрельбе в гимназии №175 – 9 ноября Ильназ Галявиев предстанет перед судом. 

11 мая прошлого года Галявиев проник в гимназию и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек – семь школьников и два учителя. 

Галявиев обвиняется сразу по четырем статьям: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Его признали вменяемым, свою вину он признал. Потерпевшими по делу проходят 600 человек.

#ЧП в казанской школе #стрельба #суд
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