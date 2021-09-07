Устроивший ночное ДТП в центре Казани водитель Mercedes был пьян и без прав

Появились подробности ночной аварии на Право-Булачной в Казани с участием Mercedes с московскими номерами и легковушкой Volkswagen. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, водитель иногородней иномарки находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кроме того, он ранее уже был лишен водительских прав.

В результате ДТП пострадали пять человек – водитель и три пассажирки Mercedes, а также водитель Volkswagen.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне ночью в центре Казани Mercedes с московскими номерами вылетел с дороги и снес забор.



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