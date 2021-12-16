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Происшествия
16 декабря 2021  18:03
Елена Саляхова

Устроившему стрельбу в 175-й гимназии Галявиеву продлили арест

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Приволжский районный суд Казани продлил арест устроившему стрельбу в 175-й казанской гимназии Ильназу Галявиеву. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие ходатайствовало оставить Галявиева в СИЗО еще на три месяца. Суд просьбу удовлетворил, обвиняемый пробудет в СИЗО до 11 апреля. 

Напомним, что Галявиеву предъявили окончательное обвинение сразу по четырем статьям. Его признали вменяемым. Свою вину он полностью признал и раскаялся.

#продление ареста
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