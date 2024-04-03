Устройство слоев износа на участках трассы М7 в Татарстане обойдется в 508 млн рублей

На участках трассы М7 в Татарстане обустроят слои износа. На эти цели из федерального бюджета выделят почти 508 млн рублей, следует из тендеров на портале госзакупок.

Так, 282,3 млн рублей направят на участки км 794+000 — км 805+000, км 811+500 — км 812+100, км 824+970 — км 827+000, км 852+000 — км 856+500. Уточняется, что это 1-й этап работ. Срок выполнения — с 5 июня текущего года по 31 августа 2025-го.

Стоимость еще одной закупки составляет 225,3 млн рублей. Она касается 1-го этапа работ на участке км 771+600 — км 780+000. Период выполнения работ тот же.

Заказчиком выступает «Волго-Вятскуправтодор».