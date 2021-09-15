Устройство дорожной одежды на подъезде к Ижевску и Перми от М7 в РТ выполнено на 70%

Работы по устройству дорожной одежды на подъездной дороге к Ижевску и Перми от трассы М7 в Татарстане выполнены на 70%, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Завершены основные работы по земполотну, на 70% выполнены работы по устройству основания дорожной одежды и нижнего слоя покрытия. Общая толщина основания и покрытия составит 20 см, что при транспортной нагрузке более 13 тыс. автомобилей в сутки особенно важно», — отметили в ведомстве.

Верхний слой покрытия дорожники укладывают из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Уже уложено более 2 км верхнего слоя покрытия.

На участке автодороги, проходящем через Елабужский и Менделевский районы, ведутся работы по расширению проезжей части с двух до четырех полос движения. В местах расширения рабочие укладывают новую дорожную одежду и усиливают существующую.

На участке специалисты завершают строительство двух из четырех отнесенных левоповоротных съездов радиусом 15 метров с переходно-скоростными полосами. Работы проводятся на 7-м и 10-м км автодороги.

Планируется установить более 200 дорожных знаков и нанести разметку термопластиком. Для удобства жителей Менделеевска, села Татарские Челны и деревни Мунайка отремонтируют пять остановок. В частности, установят новые металлические автопавильоны, устроят переходно-скоростные полосы и обустроят пешеходные дорожки.

В этом дорожно-строительном сезоне отремонтируют 7 км участка. Оставшиеся 4 км предполагается ввести в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

В этом году в Татарстане капитально отремонтируют два участка трассы М7, расположенным в Высокогорском, Елабужском и Менделевском районах.

Фото пресс-службы Миндортранса РТ