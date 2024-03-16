«Устроили замечательный праздник»: Ахметзяновы в Апастово пришли на выборы с пятью детьми

Фото: Лейля Шигабеева

Жители Апастово Ришат и Рамиля Ахметзяновы пришли на выборы всей семьей и проголосовали. В семье Ахметзяновых растет пятеро детей. Старший сын Раниль учится в 9-м классе Апастовской школы, вторая дочь Ралина — в 6-м классе, третья дочь Рамина — в 1-м. Четвертая дочь Раида посещает детский сад «Радуга». Младшему сыну Равилю 11 месяцев.

Счастливые родители радуются успехам своих детей. Каждый день многодетной семьи проходит весело. Они активно участвуют в общественной работе, не остаются в стороне и от конкурсов. На выборы президента Российской Федерации Ахметзяновы приехали всей семьей.

Фото: Лейля Шигабеева

«Наша семья состоит из 7 человек. И на выборы мы приехали большой семьей. Мы всегда активно идем на выборы ради будущего нашей страны. Мы вместе пришли на выборы и устроили себе такой замечательный праздник», — говорит Рамиля.

Ришат и Резеда Замалиевы тоже пришли вместе с детьми. Их сын Ранис участвует в специальной военной операции.

«Мы радуемся и гордимся за наших детей. Сын служит в специальной военной операции», — рассказал Ришат.

Фото: Лейля Шигабеева

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: Лейля Шигабеева

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).