Устранить угрозы молодёжи: помощники руководителя аппарата АТК в РТ прошли переаттестацию

В Татарстане прошла переаттестация молодежных помощников руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в РТ. Молодежные помощники сделали отчет о работе за год руководителю аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан – Ильдару Галиеву и руководителю республиканской программы «Мы – это мир» – Андрею Егорову. Во время переаттестации помощники продемонстрировали уникальность своих проектов, были затронуты аспекты профилактики экстремизма и терроризма.

Отвечая на вопросы руководителей, молодежные помощники рассказали о планах на следующий год. Также они ответили на вопросы, раскрывающие проблему увлеченности экстремистскими идеологиями со стороны молодежи.

«Профилактика подразумевает работу на опережение. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить экстремистские и террористические угрозы для нашего светлого будущего. И лучше всего это получится у молодежи, поскольку никто лучше не понимает молодежь, как она сама себя», – выразила точку зрения молодежный помощник руководителя аппарата АТК в РТ Алсу Сунгатулина.

«Отвечая на вопрос “Почему именно молодежи стоит заниматься профилактикой экстремизма и терроризма в молодежной среде”, стоит отметить, что все проблемы извечны, но их временные особенности и акценты различаются. Каждое поколение их переживает по-своему. Люди одинаковой возрастной категории переживают те или иные условия, поэтому им легче понять, что именно может вызвать недовольство, и с какими проблемами сталкивается их сверстник. Поэтому они могут сформулировать как можно удовлетворить потребности молодежи и разрешить их проблемы. Собственно, более старшее поколение будет предлагать решения, основанные на их собственном опыте, которые, скорее всего, будут иметь слабое отношение к реалиям XXI века», – сказал Георгий Головнев, являющийся молодежным помощником с 2018 года.

Молодежным помощникам, прошедшим переаттестацию, выдается удостоверение, информация о них размещается на сайте аппарата АТК в РТ, предоставляется возможность работать в штабе молодежных помощников в Казанском Кремле.

Важно отметить, что в 2021 году разработано 6 интерактивных лекций, направленных на развитие интеллектуальных, ситуативных и социальных компетенций у молодежи. Так, в мае 2021 года для снижения уровня напряженности после трагических событий в казанской гимназии №175 молодежными помощниками руководителя Аппарата антитеррористической комиссии в РТ было проведено более 40 мероприятий в образовательных организациях с общим охватом более 3700 человек.

За 5 лет реализации проекта молодежными помощниками проведено более 200 профилактических мероприятий в 23 муниципальных образованиях Татарстана с охватом более 14000 человек. В период с 2019 года молодежными помощниками разработано более 15 проектов в сфере профилактики и выиграно 13 грантов на их реализацию.

В 2019-2021 годах на республиканском форуме «Конструктив» молодежные помощники выступили в качестве наставников 4 групп по созданию альтернативного контента. В 2019-2021 годах помощники задействованы в обучении 89 представителей кибердружины из 45 муниципальных образований по теме безопасного интернета и профилактики вовлечения подростков в деструктивные движения.